Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА

Керівники облдержадміністрацій найбільше цінують земельні ділянки, квартири та готівку. Однак за рівнем статків вони не можуть позмагатися з окремими нардепами чи навіть деякими мерами українських міст

Керівники облдержадміністрацій найбільше цінують земельні ділянки, квартири та готівку. Однак за рівнем статків вони не можуть позмагатися з окремими нардепами чи навіть деякими мерами українських міст

Декларації українських чиновників за 2020 рік викликали немало суперечок в українському суспільстві. Здається, у держслужбовців з’явилася нова "фішка" – намагання вразити українців незвичним задекларованим майном. Так, приміром, депутат Харківська міськради Саід Джавід задекларував африканського лева. Депутат Дніпропетровської облради Михайло Масалов вказав у декларації коропів коі різних порід загальною вартістю майже 1 млн гривень. Тим часом заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий задекларував церкву в Черкаській області.

Ще один "писк моди": багато хто вказав наявність криптовалюти. Тільки біткоїнів (61,1% від загальної кількості всієї задекларованої криптовалюти) вітчизняні чиновники вказали 46 351, що приблизно дорівнює 75 млрд гривень. Загалом же аналіз декларацій засвідчує, що наші можновладці здебільшого за традиційні цінності: квартири, будинки, земельні ділянки, готівка (особливо цінується долар), коштовні речі.

Як раніше з’ясував RegioNews, деяким очільникам українських міст є чим похвалитися: мільйони готівкою у валюті, шикарні автопарки, катери, яхти, а у мера Дніпра навіть вертоліт є. І на цьому фоні статки голів ОДА виглядають відносно скромно. Складається враження, що президентські намісники в регіонах вирішили дотримуватися золотої середини – не сильно прибіднятися, але й не надто виділятися в масштабах всієї країни. Хоча не виключається і застосування старого перевіреного прийому – записати частину свого майна на близьких родичів, яким необов’язково декларувати свої статки.

Ми проаналізували декларації очільників областей і виявили, що яскраво вираженого фаворита за статками немає. Просто комусь більше подобається готівка, а хтось воліє вкладатися в нерухомість чи землю.

Квартирне питання досі актуальне

Керівник Миколаївської області Віталій Кім має найбільшу кількість квартир з-поміж усіх колег-голів ОДА. Йому та його родині належать сім помешкань загальною площею 566,9 кв. м. Усі вони розташовані в обласному центрі. Там же є і нежитлове приміщення загальною площею 293,6 кв. м.

У власності чиновника одне авто Mercedes-Benz E200, 2015 року випуску (вказана вартість – 149 тис. грн). Його дружині Юлії належить Subaru XV 2.0, 2017 р. в. (702 тис. 900 грн). Ще один автомобіль – Volkswagen Touareg R-Line 3.0 V6 TDI, 2020 р. в. сім’я взяла в суборенду.

Цінних паперів Кім не задекларував, але вказав, що його дружині на 100% належать корпоративні права ТОВ "ДУЕТ-ПЛЮС" та ТОВ "МЕДИА ГРУППА". Вартість обох фірм у грошовому вираженні становить 840 тис. грн.

Заробітна плата за основним місцем роботи в очільника Миколаївщини вказана дуже скромна – 52 тис. 259 грн, значно більше принесла йому підприємницька діяльність – 412 тис. 087 грн. Очевидно, чиновник щось наплутав у декларації, оскільки офіційно лише за березень цього року йому було нараховано понад 57 тис. грн зарплати.

Тим часом дружині бізнес приніс усього 49 тис. 815 грн. Навіть платня за основним місцем роботи (у ТОВ "Мисливець Миколаїв") принесла пані Юлії більше – 51 тис. 841 грн. Загальний сукупний річний дохід сім’ї склав 569,8 тис. грн.

Сімейна пара у пункті "Грошові активи" вказала, що має тільки $256 тис. Також зазначено, що у подружжя Кімів відкрито шість рахунків у різних українських банках. Показово, що за 20 хвилин до подачі щорічної декларації Віталій Кім відзвітував НАЗК про значні зміни в майновому стані, вказавши, що його дружина 13 березня цього року отримала подарунок у негрошовій формі вартістю 371 тис. 600 грн.

Земельний магнат

Очільник Сумської облдержадміністрації Василь Хома у своїй декларації найбільше вразив кількістю земельних ділянок. У нього та його дружини їх виявилося аж 63 загальною площею 1183,4 тис. кв. м. Усі вони розташовані у різних населених пунктах Харківської області. Крім того, сім’ї чиновника належить житловий будинок на 342 кв. м. на Харківщині та квартира у Харкові на 65 кв. м.

У Хоми є цілий автопарк:

Audi Q7, 2017 р. в.,

Volkswagen Jetta, 2014 р. в.

Maserati Quattroporte, 2016 р. в.

Audi e-tron, 2020 р. в.

1 навантажувач колісний ЕО-3322Д, 1988 р. в.

1 мотоцикл (мопед) Musstang MT200ZH-4V, 2020 р. в.

Очевидно, голова ОДА дуже любить полювати, оскільки вніс у декларацію відразу кілька одиниць вогнепальної зброї: мисливські карабіни марок Benelli Argo, Weatherby Mark V, Weatherby Vanguard Carbine, Форт 205 і Magnumresearch MLR-1722M, а також рушниця Fabarm XLR 5. Між іншим, їхня ціна в декларації не вказана.

До того ж є в документі інформація про годинники престижних марок: Patek Philippe Calatrava 519j-001 (494 тис. грн), Breguet Classique 5707 le Reveil du Tsar (663 тис. грн) і Franck Muller Cintree Curvex Chronograph 8880 CC AT (972 тис. грн).

Сім’ї очільника Сумщини належать акції ПАТ "САД" і ПАТ "ХМСК", а також корпоративні права кількох компаній загальною вартістю 41,79 млн грн. Найціннішими з-поміж них є ТОВ "Компанія Кварц-груп", Харківський обласний оптовий ринок сільськогосподарської продукції і Міжнародна страхова компанія. Цікаво, що дружина та обидві дочки Хоми вказані власницями фірми Anastaya, яка зареєстрована у Франції.

За рік сім’я чиновника заробила 433,5 тис. грн. На рахунках Хоми є 35 тис. грн, 46,5 тис. євро та $179. Також у нього оформлена безвідсоткова поворотна фінансова допомога у розмірі 2 млн грн. Готівкою чоловік зберігає 3,5 млн грн та 603 тис. євро. Його дружина готівкою тримає 1,5 млн грн, 398 тис. євро і $18 тис., а на рахунках у банках зберігається 554 тис. 709 грн.

Не встиг Василь Хома подати декларацію, як відразу ж вніс зміни в неї. 15 квітня 2021-го з інтервалом у 5 хвилин він вказав про дві зміни у майновому стані: погасив кредит за рухоме майно на суму 523 тис. 935 грн, а також йому повернули раніше позичені 200 тис. грн.

Губернатор-рекордсмен

Призначений у січні цього року на посаду голови Черкаської ОДА колишній шоумен Олександр Скічко також не пасе задніх за кількістю статків. У декларації за 2020 рік він вказав володіння чотирма квартирами (три в Києві та одна в Черкасах) загальною площею у 943,2 кв. м. Також у чиновника є житловий будинок загальною площею 1240 кв. м у престижному столичному передмісті - Старих Безрадичах Обухівського району Київської області. У цьому ж селі дружина Єлизавета володіє трьома земельними ділянками загальною площею 36 800 кв. м.

Транспортних засобів у Скічка не так багато: BMW 730LD, 2017 року випуску (3 429 572 грн), причіп Верда 1.02 (13 000 грн) та гідроцикл GTR B/GB Sea-Doo GTR (494 855 грн). На чому пересувається дружина – не зазначено. Задекларував очільник Черкащини і три годинники: два фірми Rolex та один Bell & Ross, але не вказав конкретні марки й вартість.

Із корпоративних прав сам Скічко задекларував тільки причетність до ТОВ "Стрім Продакшн", що у грошовому вираженні дорівнює якихось 10 250 грн. А от дружині, котра є дочкою відомого бізнесмена Леоніда Юрушева, належать права на цілу низку фірм, зокрема, ТОВ "Українська холдингова лісопильна компанія" (47,5 млн грн), ТОВ "Ярославів вал" (понад 65,8 млн грн), ТОВ "Унібудінвест менеджмент" (майже 1,2 млн грн) тощо.

Доходи сім’ї чиновника у 2020 році сягнули 27 млн грн. Звичайно ж, левову частку заробила дружина Єлизавета, а зі свого голова ОДА вказав тільки заробітну плату 480 772 грн та подарунок від коханої половинки у негрошовій формі на суму 490 272 грн. Серед грошових банківських активів у сім’ї Скічка зазначено 724,2 тис. грн, $531,9 тис., 888 євро та 25 російських рублів. Готівкою пара зберігає 2,2 млн грн, 190 тис. євро та $934 тис.

Звичайно ж, усі декларації тепер має перевірити Національне агентство з питань запобігання корупції, спеціалісти якого повинні з’ясувати законність походження статків. Однак, як засвідчує практика, у вітчизняних чиновників, які мають стільки грошей на банківських рахунках та "під подушкою", завжди знайдуться залізобетонні аргументи на свою користь. Тим паче, що приписи НАЗК нікого з корупціонерів поки не налякали. Просто декому інколи не везе, як, приміром, сумнозвісному судді Миколі Чаусу, який отримані в якості хабарів долари закривав у банки та закопував у городі.