Галущенко задекларував понад 5 млн грн доходів за 2020 рік

Найбільшу частку з них склали гонорари від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті

Найбільшу частку з них склали гонорари від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті

Фото з відкритих джерел

Новопризначений міністр енергетики Герман Галущенко задекларував 5,145 млн гривень доходів за минулий рік.

Про це свідчать дані декларації Галущенка, передає RegioNews.

Зокрема, новопризначений міністр отримав від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті гонорари у розмірі 3,135 млн гривень. Зарплата Галущенка в Енергоатомі склала 1,787 млн гривень, також він отримав за сумісництвом 222,7 тис. гривень зарплати від КНУ імені Тараса Шевченка.

Дружина Галущенка Ольга Богданова отримала минулого року 643,1 тис. гривень доходу від підприємницької діяльності, 61,4 тис. гривень зарплати у компанії "Простір 86" та 23 гривні процентів.

Галущенко тримає готівкою 152 тис. доларів, має на рахунках 855,3 тис. гривень, 112,6 тис. доларів і 14 євро. Його дружина має 180 тис. доларів готівкою і 29,7 тис. гривень на рахунках.

У власності новопризначеного міністра перебуває будинок площею 319,7 кв. м та 3 земельні ділянки (1885 кв. м, 2112 кв. м та 927 кв. м) у Київській області, квартира площею 45,5 кв. м у Києві. Також Галущенко має у спільній власності з громадянином Ігорем Станівим квартиру площею 64,3 кв. м у Києві. Ольга Богданова має у спільній власності з матір’ю квартиру в Києві площею 63,5 кв. м.

Галущенко має право користування автомобілем Mercedes GLS-350 2017 року випуску, його дружина – право користування автомобілем Land Rover 2018 року випуску.

Ользі Богдановій належить 100% статутного капіталу компанії "Простір 86". Також вона має право інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг №171378 (у співвласності).

Галущенко є членом низки громадських об’єднань: "Врятуй дитину" (член правління), "Адвокат захисника Вітчизни" (член координаційної ради), "Центр психологічної реабілітації та адаптації", "Аналітичний центр "Партнерство заради правди", "Інститут безпеки дорожнього руху" (член наглядової ради), "Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі", "Гідність патріотів" та "Партнерство національної єдності".

Як повідомлялося, сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики. До цього він працював в "Енергоатомі".