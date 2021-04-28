Карантинні 8 тисяч: заяв на допомогу вже майже удвічі більше, ніж є на це грошей

Решту коштів обіцяють знайти

Решту коштів обіцяють знайти

Фото з відкритих джерел

Понад 300 тис. підприємців та найманих працівників з "червоних" карантинних зон подали заявку на отримання одноразової держдопомоги у 8 тисяч гривень, а в Держбюджеті передбачено коштів лише на 175 тис. осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію Мінекономіки.

"Додаткові" гроші обіцяють знайти, а наразі перші виплати вже спрямовані на рахунки заявників - загалом 200 млн грн..

Станом на 28 квітня понад 300 тис. підприємців та найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, вже подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Крім того, перші виплати вже спрямовані на рахунки заявників, - повідомили у Мінекономіки.

Зазначається, що вже починають отримувати допомогу "ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми".

Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним. Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони, - зазначив голова Мінекономіки Ігор Петрашко.

Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський підписав закон про "карантинні 8 тисяч".

Згодом Кабмін оголосив перелік тих, хто може отримати "карантинні" 8 тисяч. Перелік виклали в новій редакції.

Також повідомлялося, що бізнес Прикарпаття і Закарпаття може залишити заявки для отримання "карантинних" виплат - прем'єр. Оформити заявку можна через портал або застосунок "Дія".