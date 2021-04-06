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06 квітня 2021, 19:35 389

Зеленський підписав закон про "карантинні 8 тисяч"

06 квітня 2021, 19:35 389
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Закон набирає чинності від завтра
Закон набирає чинності від завтра
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень.

Про це повідомляється на сайті президента, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня, - йдеться в повідомленні.

Відповідно до закону, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім цього, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати 8 тисяч ФОПам. Їх не зможуть отримати ФОПи, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність.

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