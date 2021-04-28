Карантинные 8 тысяч: заявлений на помощь уже почти вдвое больше, чем есть на это денег

Остальные средства обещают найти

Остальные средства обещают найти

Фото из открытых источников

Более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников из "красных" карантинных зон подали заявку на получение единовременной госпомощи в 8 тысяч гривен, а в госбюджете предусмотрено средств лишь на 175 тыс. человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию Минэкономики.

"Дополнительные" деньги обещают найти, а сейчас первые выплаты уже направлены на счета заявителей - всего 200 млн грн.

По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантинных ограничений, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, первые выплаты уже направлены на счета заявителей, - сообщили в Минэкономики.

Отмечается, что уже начинают получать помощь "те ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы".

Первые 200 млн гривен уже пошли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону, - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Как сообщалось, 6 апреля Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".

Впоследствии Кабмин огласил перечень тех, кто может получить "карантинные" 8 тысяч. Перечень изложили в новой редакции.

Также сообщалось, что бизнес Прикарпатья и Закарпатья может оставить заявки для получения "карантинных" выплат - премьер. Оформить заявку можно через портал или приложение "Дия".