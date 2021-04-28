08:31  28 апреля
В Украине почти 10 тыс. новых COVID-больных: в каких областях больше всего
09:58  28 апреля
Во Львове требуют от властей отменить присуждение ученой степени Киве
08:06  28 апреля
Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 10:59 56

Карантинные 8 тысяч: заявлений на помощь уже почти вдвое больше, чем есть на это денег

28 апреля 2021, 10:59 56
Читайте також українською мовою
Остальные средства обещают найти
Остальные средства обещают найти
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников из "красных" карантинных зон подали заявку на получение единовременной госпомощи в 8 тысяч гривен, а в госбюджете предусмотрено средств лишь на 175 тыс. человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию Минэкономики.

"Дополнительные" деньги обещают найти, а сейчас первые выплаты уже направлены на счета заявителей - всего 200 млн грн.

По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантинных ограничений, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, первые выплаты уже направлены на счета заявителей, - сообщили в Минэкономики.

Отмечается, что уже начинают получать помощь "те ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы".

Первые 200 млн гривен уже пошли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону, - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Как сообщалось, 6 апреля Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".

Впоследствии Кабмин огласил перечень тех, кто может получить "карантинные" 8 тысяч. Перечень изложили в новой редакции.

Также сообщалось, что бизнес Прикарпатья и Закарпатья может оставить заявки для получения "карантинных" выплат - премьер. Оформить заявку можно через портал или приложение "Дия".

карантин бизнес выплаты Министерство экономика

Донецкая область единственная в Украине, где усиливают карантин
27 апреля 2021, 17:07
Везде, кроме Житомирщины: "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов
27 апреля 2021, 14:59
В Чернигове хотят разрешить предпринимателям работать несмотря на "красную" зону
27 апреля 2021, 12:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua