Донецька область єдина в Україні, де посилюють карантин

В регіоні фіксується найвищий рівень госпіталізації пацієнтів

В регіоні фіксується найвищий рівень госпіталізації пацієнтів

Фото: із відкритих джерел

Донецька область стала єдиною серед усіх регіонів, де посилюють карантинні заходи через високий рівень госпіталізації пацієнтів та перевищення показників завантаженості ліжок хворими (69%).

Про це повідомляє телеканал "Дом" із посиланням на керівника відділу планування заходів цивільного захисту Донецької ОВЦА Сергія Гончарова, передає RegioNews.

За його словами, в області діє "помаранчева" зона карантину. Посилення обмежень стосується переводу на дистанційне навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Тимчасове призупинення роботи суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування. Заборона або обмеження проведення культурно-масових і спортивних заходів і рекомендації громадянам - обмежити пересування і перебування в громадських місцях ", - повідомив Гончаров.

Крім того, мешканцям області рекомендують обмежити відвідування церков і парків на Великдень і травневі свята.

Нагадаємо, в Донецькій області планують розгортати додаткові ліжка для хворих на коронавірус.