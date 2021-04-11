Кабмін оголосив перелік тих, хто може отримати "карантинні" 8 тисяч

Перелік виклали в новій редакції

Перелік виклали в новій редакції

Фото з відкритих джерел

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на постанову №329 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236".

Перелік видів діяльностей, за які ФОПи та наймані працівники можуть отримати 8 тис:

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Постачання готових страв для подій

Обслуговування напоями

Демонстрація кінофільмів

Організування конгресів і торговельних виставок

Театральна та концертна діяльність

Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів

Функціонування театральних і концертних залів

Функціонування бібліотек і архівів

Функціонування музеїв

Функціювання спортивних споруд

Діяльність спортивних клубів

Діяльність фітнес-центрів

Функціювання атракціонів і тематичних парків

Організування інших видів відпочинку та розваг

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський підписав закон про "карантинні 8 тисяч".

Раніше, 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати 8 тисяч ФОПам. Їх не зможуть отримати ФОПи, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність.