Кабмін оголосив перелік тих, хто може отримати "карантинні" 8 тисяч
Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на постанову №329 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236".
Перелік видів діяльностей, за які ФОПи та наймані працівники можуть отримати 8 тис:
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Постачання готових страв для подій
Обслуговування напоями
Демонстрація кінофільмів
Організування конгресів і торговельних виставок
Театральна та концертна діяльність
Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
Функціонування театральних і концертних залів
Функціонування бібліотек і архівів
Функціонування музеїв
Функціювання спортивних споруд
Діяльність спортивних клубів
Діяльність фітнес-центрів
Функціювання атракціонів і тематичних парків
Організування інших видів відпочинку та розваг
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський підписав закон про "карантинні 8 тисяч".
Раніше, 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати 8 тисяч ФОПам. Їх не зможуть отримати ФОПи, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність.