Бізнес Прикарпаття і Закарпаття може залишити заявки для отримання "карантинних" виплат - прем'єр

Оформити заявку можна через портал або застосунок "Дія"

Оформити заявку можна через портал або застосунок "Дія"

Фото з відкритих джерел

Підприємці та наймані працівники в регіонах, які були в «червоній зоні», але станом на початок цього тижня вийшли з неї, все одно зможуть податися на програму державної допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Важливо: підприємці та наймані працівники в тих регіонах, які були в червоній зоні, але станом на початок цього тижня вийшли з неї, все одно зможуть податися на програму державної допомоги. Тобто, бізнес в Івано-Франківській чи Закарпатській області так само може залишити заявки для отримання виплат, - написав Шмигаль.

Він додав, що оформити заявку можна через портал або застосунок Дія. Система автоматично визначає, чи підпадаєте ви під виплати.

206 тисяч людей станом на ранок 21 квітня подали заявки на отримання 8 тис. грн допомоги.

Як повідомлялося, учора Зеленський закликав ФОПів реєструватися у "Дії", щоб отримати "карантинні" 8 тисяч. Тоді вже близько 100 тисяч осіб подали відповідні заявки.

Раніше Кабмін оголосив перелік тих, хто може отримати "карантинні" 8 тисяч. Перелік виклали в новій редакції.