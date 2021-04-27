Скрізь, окрім Житомирщини: "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів

24 квітня 2021

Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк

Більш як десять років минуло з моменту будівництва дороги через Лісопарк в Харкові. Вона стала зручним інфраструктурним рішенням, жодного зайвого дерева не постраждало і нічого в лісі крім дороги не п...