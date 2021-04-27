Скрізь, окрім Житомирщини: "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів
"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення в усіх областях, де рух був обмежений через локдаун, крім Житомирської.
Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі карантинні обмеження - заборона висадки та посадки пасажирів - діють лише в Житомирській області", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, 15 квітня слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”.