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27 квітня 2021, 14:59 1011

Скрізь, окрім Житомирщини: "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів

27 квітня 2021, 14:59 1011
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Заборона висадки та посадки пасажирів - діють лише в Житомирській області
Заборона висадки та посадки пасажирів - діють лише в Житомирській області
Фото: з відкритих джерел
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"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення в усіх областях, де рух був обмежений через локдаун, крім Житомирської.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі карантинні обмеження - заборона висадки та посадки пасажирів - діють лише в Житомирській області", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 15 квітня слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”.

карантин Укрзализныця поїзд область локдаун

 
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