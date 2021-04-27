08:56  27 квітня
Коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків
10:43  27 квітня
Ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви
08:29  27 квітня
Доба в ООС: окупанти поранили українського військового на Донбасі
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2021, 12:00 135

У Чернігові хочуть дозволити підприємцям працювати попри "червону" зону

27 квітня 2021, 12:00 135
Читайте также на русском языке
29 квітня державна комісія з питань ТЕБ та НС може скасувати суворі обмеження в області
29 квітня державна комісія з питань ТЕБ та НС може скасувати суворі обмеження в області
Фото: chernigiv-rada.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Мер Чернігова Владислав Атрошенко хоче з 29 квітня дозволити роботу місцевого бізнесу, навіть якщо Чернігів не вийде з “червоної” зони карантину.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

За інформацією видання, таку заяву він зробив 27 квітня під час наради у міській раді.

Відомо, що 29 квітня має відбутися засідання державної комісії з питань ТЕБ та НС, яка може вивести Чернігівську область з "червоної” зони епідемічної небезпеки.

За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Григорія Годуна, малий бізнес не може працювати, поки цього не станеться.

Однак мер міста Атрошенко з цим не погодився. Він заявив, що бізнес має почати працювати вже з четверга.

Підприємцям потрібно отримати виторг перед святами. Налаштовуватися так, щоб із самого ранку в четвер приймати таке рішення. Я буду зустрічатися з головою облдержадміністрації та матиму розмову щодо цього”, - сказав Атрошенко під час наради.

Нагадаємо, 21 квітня мер Чернігова заявив, що у місті обмеження "червоної” зони не дають результату.

26 квітня повідомлялось, що у Чернігові підприємці вийшли на протест проти карантину.

карантин бізнес заява Чернігів червона зона Владислав Атрошенко

Кличко назвав дату, коли скасують локдаун в столиці
27 квітня 2021, 11:41
У Києві затримали поліцейського, який кришував ресторани під час локдауну
27 квітня 2021, 10:59
Наступним регіоном, який вийде з "червоної” зони, буде Київ – Степанов
27 квітня 2021, 10:26
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua