У Чернігові хочуть дозволити підприємцям працювати попри "червону" зону

29 квітня державна комісія з питань ТЕБ та НС може скасувати суворі обмеження в області

29 квітня державна комісія з питань ТЕБ та НС може скасувати суворі обмеження в області

Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Мер Чернігова Владислав Атрошенко хоче з 29 квітня дозволити роботу місцевого бізнесу, навіть якщо Чернігів не вийде з “червоної” зони карантину.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

За інформацією видання, таку заяву він зробив 27 квітня під час наради у міській раді.

Відомо, що 29 квітня має відбутися засідання державної комісії з питань ТЕБ та НС, яка може вивести Чернігівську область з "червоної” зони епідемічної небезпеки.

За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Григорія Годуна, малий бізнес не може працювати, поки цього не станеться.

Однак мер міста Атрошенко з цим не погодився. Він заявив, що бізнес має почати працювати вже з четверга.

Підприємцям потрібно отримати виторг перед святами. Налаштовуватися так, щоб із самого ранку в четвер приймати таке рішення. Я буду зустрічатися з головою облдержадміністрації та матиму розмову щодо цього”, - сказав Атрошенко під час наради.

Нагадаємо, 21 квітня мер Чернігова заявив, що у місті обмеження "червоної” зони не дають результату.

26 квітня повідомлялось, що у Чернігові підприємці вийшли на протест проти карантину.