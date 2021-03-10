У ВР діє близько сотні міжфракційних депутатських об'єднань - "ОПОРА"

Законодавство не обмежує нардепів у входженні до цих об'єднань

Законодавство не обмежує нардепів у входженні до цих об'єднань

Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді діють 96 міжфракційних депутатських об'єднань, найбільше з яких охоплюють депутатів за географічною ознакою.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.

У Верховній Раді, крім звичних для багатьох депутатських фракцій (груп) або комітетів, народні обранці можуть об'єднуватися і в міжфракційні депутатські об'єднання. Станом на кінець лютого 2021 року у Верховній Раді 96 міжфракційних депутатських об'єднань. Більшість із них (57%) були утворені ще у 2019 році, - зазначається в повідомленні.

При цьому до п'яти з них входять 100 і більше депутатів: "Цінності, гідність, родина" (262 члени), Invest in Ukraine (224 члени), "За велике будівництво" (219 членів), Intermarium (216) і "За українську науку" (100).

Також в "ОПОРІ" зазначають, що зазвичай міжфракційні об'єднання складаються з представників різних політичних фракцій і груп, хоча в парламенті є і винятки.

Так, у 29 об'єднаннях - у 80% і більше випадків членами є представники однієї фракції - "Слуги народу" (у 28 з 29 випадків). Крім того, три об'єднання ("Антикорупційний наступ", "За Одещину" й "Антирейдерська коаліція") взагалі на 100% складаються з представників "Слуги народу".

Щодо тематики об'єднань, експерти звертають увагу на те, що значна їх частина є групами, утвореними за географічною ознакою (близько 25 об'єднань). Водночас у парламенті є ще одна умовна категорія об'єднань - економічні, їх близько 20. Крім того, у ВР налічують більше ніж 30 ініціатив гуманітарного спрямування.

Зате ініціатив, пов'язаних із міжнародною політикою, значно менше. Серед них: Intermarium - 216 членів, "Українці у світі" - 58, "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна-Росія-Німеччина-Франція" - 57, "Україна-ОАЕ: співробітництво, інвестиції, партнерство" - 29, "Світове українство" - 24, "За демократичну Білорусь" - 16, "Один пояс, один шлях" - шість, - наголошують в "ОПОРІ".

Законодавство не передбачає жодних обмежень стосовно того, до скількох міжфракційних об'єднань може входити народний депутат.

Так, за даними "ОПОРИ", до найбільшої кількості таких об'єднань входять Андрій Клочко ("Слуга народу") - 22 і Олександр Качура ("Слуга народу") - 21.

Водночас є дев'ять депутатів парламенту, які не приєдналися до жодного об'єднання, серед яких Сергій Євтушок (ВО "Батьківщина"), Владислав Бородін ("Слуга народу"), Анатолій Гунько ("Слуга народу"), Олег Макаров ("Голос"), Вадим Рабінович ("Опозиційна платформа - За життя"), Дмитро Разумков (позафракційний), Юлія Світлична (позафракційний), Вадим Столар ("Опозиційна платформа - За життя") і Ніна Южаніна ("Європейська солідарність").

При цьому найбільшу кількість депутатських об'єднань очолює Лариса Білозір (група "Довіра"), Олександр Качура ("Слуга народу") і Дмитро Наталуха ("Слуга народу") - по 5.

Як повідомлялося, у "Слузі народу" готові підтримати скорочення кількості нардепів до 300. Відповідний проєкт закону планують внести до парламенту.