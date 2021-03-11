Глава ВР Разумков оцінив ймовірність дострокових парламентських виборів

Разумков вважає, що сьогодні ні в кого немає повномасштабної 100-відсоткової готовності до виборчої кампанії

Разумков вважає, що сьогодні ні в кого немає повномасштабної 100-відсоткової готовності до виборчої кампанії

Фото: УНІАН

Юридичних підстав для оголошення дострокових парламентських виборів немає. Крім того, політсили не готові на 100% до виборчої кампанії.

Таку думку висловив спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна, пише RegioNews. "Юридичних підстав для "досрочки" немає, бо Рада працює, Уряд працює, коаліція існує у форматі монобільшості. Тобто, підстав для розпуску немає", - сказав він. При цьому Разумков вважає, що сьогодні ні в кого немає повномасштабної 100-відсоткової готовності до виборчої кампанії. "Хтось за структурою не зможе це забезпечити, хтось не зможе забезпечити це фінансово, хтось не зможе це забезпечити електорально, а хтось не зможе це забезпечити медійно", - додав голова ВР. Раніше повідомлялося, які партії готові підтримати українці на парламентських виборах.

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