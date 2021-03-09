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09 березня 2021, 18:06 8

У Раді передумали створювати окремий закон про опозицію

09 березня 2021, 18:06 8
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Нині ведеться робота щодо узгодження законопроекту про опозицію
Нині ведеться робота щодо узгодження законопроекту про опозицію
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Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що зараз ведеться робота щодо узгодження законопроекту про опозицію. За його словами, парламент відмовився від напрацювання окремого закону.

Про це повідомляє прес-служба Ради, пише RegioNews.

"Ми відмовилися від ідеї про створення окремого закону про опозицію і йдемо шляхом внесення змін до регламенту Верховної ради України", - пояснив Стефанчук.

Наприкінці січня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що опозиційні сили не демонструють "інтенсивну боротьбу" за цей документ.

Нагадаємо, у липні 2020 року фракція "Голос" заявила про перехід в опозицію до діючої влади.

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