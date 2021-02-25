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25 лютого 2021, 19:00 15

Із Фонду боротьби з коронавірусом торік 40% витратили на ремонт доріг - Держказначейство

25 лютого 2021, 19:00 15
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23,9% від загального бюджету Фонду були направлені МОЗ
23,9% від загального бюджету Фонду були направлені МОЗ
Фото з відкритих джерел
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У 2020 році з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг використано 25,7 млрд грн, що становить 40% від загальної суми використаних коштів.

Про це розповіла голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час звіту про діяльність Казначейства у 2020 році, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Якщо подивитись динаміку розподілу, який був проведений згідно постанов Кабміну, то частка коштів, виділених Державному агентству автомобільних доріг склала 26,2 млрд грн. Касові видатки по "автодору" проведені на 25,73 млрд грн, - зазначає глава ДКСУ.

Із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у 2020 році використано 63,7 млрд грн з передбачених 72 млрд грн.

За словами Слюз, 17,2 млрд грн, що становить 23,9% від загального бюджету Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, були направлені Міністерству охорони здоров’я. Ще 8,77 млрд грн отримало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як повідомлялося, 23 лютого Зеленський повідомив, що гроші з COVID-фонду брали лише на "пріоритетні цілі”. Він стверджує, що окремого "ковідного" фонду не існувало.

На початку лютого Мінфін детально розписав, на що йшли кошти з "ковідного" фонду в 2020-му. У 2020 році обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з COVID-19 становив 78,4 мільярда з 80,9 мільярда гривень.

А в Рахунковій палаті вважають, що через неналежну координацію дій уряду з "ковідного" фонду не використали майже 12 млрд грн.

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