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22 лютого 2021, 12:16 106

Гроші з COVID-фонду брали лише на "пріоритетні цілі” - Зеленський

22 лютого 2021, 12:16 106
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Він стверджує, що окремого "ковідного" фонду не існувало
Він стверджує, що окремого "ковідного" фонду не існувало
Фото: Офіс президента
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Гроші із "ковідного" фонду брали тільки на фінансування пріоритетних питань, таких як соціальна допомога, армія і оновлення техніки, а рішення щодо фінансування програми "Велике будівництво" з фонду не ухвалювалося, бо окремого “ковідного фонду” не існувало.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", передає RegioNews.

Велике будівництво - це не тільки дороги, це найголовніша помилка... За десять місяців ми побудували сотні шкіл, стадіони, майданчики, садочки... Частина цієї програми - це наші приймальні відділення, до яких будувалася окрема інфраструктура, і будуються дороги до лікарень. Тобто багато цих речей було зроблено і в боротьбі з COVID-19", - сказав президент.

Він додав, що це були соціальна допомога, армія і оновлення техніки. За його словами, було започатковано багато програм після того, як вдалося отримати від Газпрому 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Не існував просто окремий фонд - його не було... Ковідний фонд - це були всі програми, які об'єднані, і ми просто поставили рамки - не можна брати звідти гроші. Беремо гроші звідти тільки (коли) ми зібралися, сказали, що зараз пріоритет? Оця соціальна допомога. Раз. Що далі? Оновлення техніки - скільки можемо, трішечки - два. Далі - дороги. Три. Ось так ми й працювали, - додав він.

Нагадаємо, Мінфін детально розписав, на що йшли кошти з "ковідного" фонду в 2020 році.

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