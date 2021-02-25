Из Фонда борьбы с коронавирусом в прошлом году 40% потратили на ремонт дорог - Госказначейство

23,9% от общего бюджета Фонда были направлены Минздраву

23,9% от общего бюджета Фонда были направлены Минздраву

Фото из открытых источников

В 2020 году из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог использовано 25,7 млрд грн, что составляет 40% от общей суммы использованных средств.

Об этом рассказала глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время отчета о деятельности Казначейства в 2020 году, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Если посмотреть динамику распределения, которое было проведено согласно постановления Кабмина, то доля средств, выделенных Государственному агентству автомобильных дорог составила 26,2 млрд грн. Кассовые расходы по "автодору" проведены на 25,73 млрд грн, - отмечает глава ГКСУ.

Из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в 2020 году использовано 63,7 млрд грн из предусмотренных 72 млрд грн.

По словам Слюз, 17,2 млрд грн, что составляет 23,9% от общего бюджета Фонда борьбы с острым респираторным заболеванием COVID-19, были направлены Министерству здравоохранения. Еще 8,77 млрд грн получило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщалось, 23 февраля Зеленский сообщил, что деньги из COVID-фонда принимали только на "приоритетные цели”. Он утверждает, что отдельного "ковидного" фонда не существовало.

В начале февраля Минфин подробно расписал, на что шли средства из "ковидного" фонда в 2020-м. В 2020 году объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 составил 78,4 миллиарда с 80,9 миллиарда гривен.

А в Счетной палате считают, что из-за ненадлежащей координации действий правительства из "ковидного" фонда не использовали почти 12 млрд грн.