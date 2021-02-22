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22 лютого 2021, 10:57 229

Зеленський обіцяє почати будувати Київську обхідну дорогу вже цього року

22 лютого 2021, 10:57 229
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Ця дорога з’єднає основні міжнародні траси, які зараз проходять через місто
Офіс президента
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В цьому році почнуть будувати київську обхідну дорогу. Її протяжність буде становити 150 кілометрів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30", пише RegioNews.

У серпні минулого року "Укравтодор" презентував проект будівництва нової обхідної дороги Києва.

"Київська обхідна дорога. Ми плануємо розпочати її реалізацію вже цьогоріч", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що ця дорога з’єднає основні міжнародні траси, які зараз проходять через місто. Загальна вартість обхідної становить 85 млрд грн, повідомляли раніше в "Укравтодорі".

Нагадаємо, в Україні підвищать штрафи для водіїв і пішоходів.

Україна Київ дороги президент велике будівництво

 
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