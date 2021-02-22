Зеленський обіцяє почати будувати Київську обхідну дорогу вже цього року
Ця дорога з’єднає основні міжнародні траси, які зараз проходять через місто
Ця дорога з’єднає основні міжнародні траси, які зараз проходять через місто
В цьому році почнуть будувати київську обхідну дорогу. Її протяжність буде становити 150 кілометрів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30", пише RegioNews.
У серпні минулого року "Укравтодор" презентував проект будівництва нової обхідної дороги Києва.
"Київська обхідна дорога. Ми плануємо розпочати її реалізацію вже цьогоріч", - заявив він.
Раніше повідомлялось, що ця дорога з’єднає основні міжнародні траси, які зараз проходять через місто. Загальна вартість обхідної становить 85 млрд грн, повідомляли раніше в "Укравтодорі".
Нагадаємо, в Україні підвищать штрафи для водіїв і пішоходів.
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