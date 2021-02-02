Мінфін детально розписав, на що йшли кошти з "ковідного" фонду в 2020-му

У 2020 році обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з COVID-19 становив 78,4 мільярда з 80,9 мільярда гривень.

У 2020 році обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з COVID-19 становив 78,4 мільярда з 80,9 мільярда гривень.

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Кошти з «ковідного» фонду спрямовувалися для закупівлі апаратів ШВЛ, засобів індивідуального захисту, обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоровʼя у госпітальних округах, для підвищення надбавок і доплат до зарплати медикам та іншим працівникам, які лікують хворих на COVID-19, на забезпечення подачею кисню закладів охорони здоров’я тощо.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

В Уряді зазначають, що за загальним фондом використано 63,7 мільярда гривень з виділених 72 мільярдів гривень, спеціальним фондом 2,8 мільярда гривень з виділених 6,4 мільярда гривень.

В уряді розповіли, що Державне агентство автомобільних доріг використало 25,7 мільярда з 26,2 мільярда гривень, або 98,3% для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

МОЗ витратило за загальним фондом 17,8 мільярда з 20,4 мільярда гривень, або 86,8%, виділені за спеціальним фондом 1,4 мільярда гривень – не використані, зазначили в уряді.

Кошти були спрямовані для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоровʼя у госпітальних округах, для підвищення надбавок і доплат до заробітної плати медикам та іншим працівникам, які лікують хворих на COVID-19, на забезпечення подачею кисню закладів охорони здоров’я тощо, – додали в Кабміні.

У пресслужбі поінформували, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства використало 8,8 мільярда гривень з 10,7 мільярда гривень, або 82,1%.

Кошти були спрямовані для виплати допомоги по безробіттю, для одноразової компенсації суб’єктам господарювання за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, для виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, – йдеться в повідомленні.

В уряді повідомили, що Міністерство соціальної політики реалізувало за загальним фондом 4 мільярди гривень з 6,8 мільярда гривень, або 59,8%, за спеціальним фондом – 2,8 мільярда гривень грн з 5,0 мільярда гривень, або 55,5%.

За даними Кабміну, кошти пішли на страхові виплати по тимчасовій непрацездатності, виплати членам сімей померлих від COVID-19 медиків, допомогу на дітей фізичних осіб-підприємців, надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв’язку з втратою доходів у разі повної заборони сфери їх діяльності під час карантину.

Як повідомлялося раніше, у Рахунковій палаті вважають, що через неналежну координацію дій уряду з "ковідного" фонду не використали майже 12 млрд грн.