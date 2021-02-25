Зеленський розраховує отримати COVID-вакцину від Польщі вже у березні

Йдеться про 1,2 мільйона доз вакцини

Йдеться про 1,2 мільйона доз вакцини

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський очікує на допомогу від Польщі у вигляді 1,2 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Ця допомога може надійти у країну вже у березні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Повідомляється, що про це йшлося під час телефонної розмови президента Зеленського із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зеленський подякував Дуді за допомогу від Польщі 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, яку поляки отримають в рамках загальної закупівлі Євросоюзу. Зеленський сподівається, що ці дози Україна отримає в березні, після підготовки та погодження контрактів.

Нагадаємо, Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.

Як відомо, у Житомирській лікарні планують розпочати вакцинацію з лікаря-чоловіка.

Як повідомлялося, вчора, в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочнеться вже 24 лютого.