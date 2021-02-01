18:18  01 лютого
СБУ перевіряє можливий "російський слід" серед зв’язків Нескоромного, - Баканов
16:57  01 лютого
Голова Черкаської ОДА Скічко розповів, чи буде складати депутатський мандат
17:50  01 лютого
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2021, 21:03 110

З "ковідного" фонду не використали майже 12 млрд грн

01 лютого 2021, 21:03 110
Читайте также на русском языке
У Рахунковій палаті вважають, що через неналежну координацію дій уряду
У Рахунковій палаті вважають, що через неналежну координацію дій уряду
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З Фонду боротьби з коронавірусом не використали 11,9 млрд грн з 78,4 млрд грн.

Це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Причиною невикористання 11,9 млрд грн з 78,4 млрд грн ковідного фонду голова Рахункової палати Валерій Пацкан вважає неналежну координацію дій уряду.

11,9 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 станом на 1 січня 2021 року не використані. Переважно, через неналежну координацію дій уряду на боротьбу з пандемією, - заявив Валерій Пацкан.

Фонд у квітні 2020 року становив 78,4 млрд грн. Зазначається, що з 37-ми бюджетних програм нереалізованими в повному обсязі залишились 32. Голова Рахункової палати акцентував увагу на чотирьох програмах, за якими були не використані найбільші суми коштів Фонду:

- 1,4 млрд грн – МОЗ, реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення (додаткове фінансування);

- 4,7 млрд грн – Мінсоцполітики, надання Пенсійним фондом одноразової допомоги особам, які можуть втратити доходи у разі заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів;

- 2,1 млрд грн – МОЗ, забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров'я на спалахи COVID-19, забезпечення засобами індивідуального захисту;

- 1,2 млрд грн – Мінекономіки, надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання на період здійснення обмежувальних заходів.

На думку Пацкана, серед причин невикористання коштів основною була неналежна координація дій уряду, а також непослідовні і несвоєчасні рішення.

Йдеться про передчасні рішення уряду про виділення коштів, як наслідок − майже чверть від суми загального обсягу Фонду – 19 млрд грн – були перерозподілені. Непослідовні та несвоєчасні дії уряду щодо виділення коштів. Спочатку Кабмін виділяє 35 млрд грн на дороги, потім 8,8 млрд грн забирає. 1 млрд на експрес-тести і 900 млн грн на кисень виділяють аж у листопаді, і залишається 2 місяці до кінця року. Освоїти ці кошти нереально, бо треба підвести кисень до ліжок, провести всі необхідні роботи, − зазначив Пацкан.

Він також підкреслив, що цьогоріч Рахункова палата проведе аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Як повідомлялося, чиновник Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисень. Розмір неправомірної вигоди посадовець визначив у 10% від суми виділеної субвенції, тобто 123 тисячі грн.

Кабмін гроші фонд COVID-19 Міністерство

В Україні побудують нові дороги: Криклій розповів подробиці
30 січня 2021, 16:16
Коронавірус: в Україні знову майже 5 тисяч нових хворих
30 січня 2021, 10:41
Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у транспорті
28 січня 2021, 20:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram