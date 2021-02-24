У Чернівцях вже четверта хвиля коронавірусу – експертка

Циклічність цих хвиль — кожні три місяці

Циклічність цих хвиль — кожні три місяці

Фото ІА АСС

У Чернівцях зафіксована вже четверта хвиля спалаху коронавірусу, ці хвилі повторюються кожні три місяці.

Про це розповіла директорка Чернівецького лабораторного центру Наталя Гопко, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Коли в Україні восени говорили про другу хвилю коронавірусу, в Чернівцях вже була третя хвиля коронавірусу. Перший сплекс коронавірусу мали наприкінці квітня-початок травня. Через три місяці - наприкінці липня-на початку серпня - була друга хвиля. Потім знову через три місяці у листопаді третє підвищення кількості хворих. І зараз маємо четвертий сплекс захворюваності, - каже Наталя Гопко.

Епідеміологи констатують, що причини збільшення кількості хворих щоразу однакові — щільніше спілкування людей.

Цього разу на збільшення кількості хворих вплинув навчальний процес і наші традиції святкування Різдва. Багато хто відвідував родичів, також їздили в інші області, - сказала Наталя Гопко.

Як повідомлялося вчора, у Чернівцях лікарні переповнені, COVID-пацієнтів будуть направляти в районні заклади. У місті загострюється ситуація із поширенням коронавірусу.

Також від учора заклади освіти Буковини зобов'язали перейти на "дистанційку", роботу ресторанів обмежили. Обмеження, запроваджені через covid-19, діятимуть два тижні.