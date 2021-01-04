Заступник голови ОП Кирило Тимошенко купив маєток під Києвом за 10 мільйонів

Маєток і земля під ним оформлені на дружину чиновника

Маєток і земля під ним оформлені на дружину чиновника

Фото: liga.net

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, відповідальний в ОП за регіональну політику та президентський проєкт "Велике будівництво", придбав під Києвом заміський маєток. Розрахункова вартість будинку із землею складає понад 10 млн гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання "Страна".

За даними видання, сімейство Тимошенка придивлялося до цього будинку поблизу села Підгірці Обухівського району ще влітку минулого року. Так, в середині липня на дружину Тимошенка були оформлені дві невеликі ділянки загальною площею 6 соток, які прямо примикають до будинку. А вже 2 січня 2021 року сімейна пара придбала там ще 27 соток землі й особняк на 354 кв. м.

Територія селища, яке знаходиться прямо біля підніжжя легендарних Змієвих валів, закрита і добре охороняється. На 11 гектарах всього півсотні будинків навколо джерельного озера. На продажу стоїть ще всього кілька об'єктів, тому що 90% маєтків вже розпродані. Для мешканців облаштовано поле для гри в мініфутбол, тенісний корт, дитячий майданчик і набережна для прогулянок біля водойми.

Згідно з випискою, яку отримали журналісти з реєстру прав на нерухоме майно та земельного кадастру, оформлена нова нерухомість на Олену Тимошенко, дружину чиновника.

За підрахунками видання, вартість покупки може перевищити 10 000 000 гривень. Така сума виходить, якщо помножити площу купленого будинку на вартість квадратного метра особняків, які зараз є у продажу в тому ж селищі - $1000-1300 або близько 28 000-37 000 грн (за курсом НБУ). Ці цифри включають в себе і вартість землі.

Нагадаємо, у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Після чого на електронну адресу редакції прийшов лист з вимогою спростувати "недостовірну інформацію" від адвоката об'єднання "Могильницький та партнери", яке має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича і знакових адептів "русского мира". У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського", "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. У статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд. А також в статті "Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу" розповіли про прибуття в Дніпропетровську область цистерн з російським бітумом, який використовують для потреб українського дорожнього будівництва, і про те, чому причетні до "Великого будівництва" українські топ-чиновники в цій історії з новим бітумним заробітком Медведчука немов води в рот набрали.

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