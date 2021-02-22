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22 февраля 2021, 15:05 13

Кирилл Тимошенко решил переключиться с "Большого строительства" на "Собственное жилье"

22 февраля 2021, 15:05 13
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Он считает, что это будет программа с "понятной ипотекой и лизингом"
Он считает, что это будет программа с "понятной ипотекой и лизингом"
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Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который координирует программу "Большое строительство", в отношении которой звучали громкие обвинения в коррупции, в 2021 году будет заниматься новой большой программой "Собственное жилье".

Об этом Тимошенко заявил, выступая на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает RegioNews.

По его словам, "Собственное жилье" - это программа "с понятной ипотекой и с понятным финансовым лизингом". "Сейчас мы работаем вместе с Министерством финансов и Национальным банком, чтобы выйти на доступную понятную каждому человеку, каждому гражданину ипотеку. Мы хотим основное - это фиксированная ставка 7%. Далее понятные условия. Первый взнос 20%, срок - от 20 до 30 лет", - заявил Кирилл Тимошенко.

Он также отметил, что "ипотека и финансовый лизинг будут запущены и это даст самое главное - людям жилье, огромный мультипликатор экономики".

Кроме того, Тимошенко рассказал о целом ряде других проектов, которыми он и Офис Президента будут заниматься в 2021 году. Эти проекты касаются строительства авиахабов, реконструкции памятников архитектуры – "Большая реставрация", развития туристических отраслей, строительства дорог и социальной инфраструктуры.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что заместитель главы Офиса президента и куратор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко сделал своей жене Лене ценный подарок за 10 миллионов на Новый год.

31-летний чиновник приобрел особняк под Киевом в коттеджном городке "Альпийка". Судя по описанию, в доме есть 4 спальни, 3 санузла, гараж на две машины. На первом этаже кухня со столовой, гостиная и рабочий кабинет. На втором - 4 комнаты. Стоит дом не менее 10 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что воодушевленный "Большим строительством" Кирилл Тимошенко освоит еще миллиарды на новых мегапроектах. Кроме того, $4000 учителя уже получили. Теперь Кирилл Тимошенко обещает им квартиры в лизинг.

Позже Кирилл Тимошенко и Чернышов не поделили, кому хвастаться новыми мегапроектами на Форуме "Украина 30".

Стало известно, что после провалов в Киеве и Харькове Чернышов обещает застроить всю Украину индустриальными парками

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли.

Читайте также: "Как Кирилл Тимошенко добьет рейтинг Зеленского "Большим строительством" в 2021 году".

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