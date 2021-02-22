После провалов в Киеве и Харькове Чернышов обещает застроить всю Украину индустриальными парками

В этом году начнут первые 40 проектов

В этом году начнут первые 40 проектов

В Украине наблюдается региональная диспропорция в экономическом развитии, бороться с которой должны "проекты по развитию", в том числе строительство индустриальных парков.

Об этом, выступая на форуме "Украина 30. Инфраструктура", заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает RegioNews.

По его словам, "тревожная статистика свидетельствует, что в Украине есть региональная диспропорция экономического развития, а государство не должно допускать такой диспропорции". "Поэтому в 21 году нашим приоритетом и отдельным направлением нашей работы будет блок проектов, которые способствуют именно экономическому развитию - проекты по развитию", - заявил Алексей Чернышов.

Он также отметил, что начинает 40 развивающих проектов в этом году. "Это проекты, которые стимулируют туристическую привлекательность, это создание муниципального технологического парка в городе Винница, который будет включать и ІТ-школу, детский техцентр, коворкинг, центр развития предпринимательства, офисы и так далее. Также это первый в Украине Центр креативной экономики, будет функционировать научно-производственная IT-лаборатория, которая будет способствовать развитию ІТ. Далее - это начало серьезной работы по индустриальным паркам. В частности, будет поддержано создание индустриального парка в Киевской области, город Буча, в Житомирской, Львовской и Донецкой - город Мариуполь", - заявил Чернышов.

Напомним, еще в 2012 году Чернышов, будучи главой совета директоров "АВЭК Групп", планировал в Харькове строительство двух больших ТРЦ. Однако из-за нехватки средств, было решено "привлечь капиталы". Но все его крупные проекты (такие, как Levada Mall) так и остались проектами. Тем не менее привлечение чужих денег под разного рода мега-проекты стало новой "фишкой" Алексея Чернышова.

В 2013 году Чернышов бросил свою руководящую работу в "АВЭК" и перебрался в Киев. Чернышов сразу предложил тогдашнему главе КГГА Александру Попову два грандиозных проекта. Первый, "Киевская бизнес-гавань", должен был расположиться на Троещине, заняв 330 гектаров, охватывая целый ряд всевозможных современных предприятий с 20 тысячами рабочих мест. Второй, "Asia Trade & Technology Park", заявленный как логистический комплекс и выставочный центр. Но, как и в Харькове, дальше эскизных проектов дело у Чернышова, так и не продвинулось.

Ранее сообщалось, что воодушевленный "Большим строительством" Кирилл Тимошенко усвоит еще миллиарды на новых мегапроектах. Кроме того, $4000 учителя уже получили. Теперь Кирилл Тимошенко обещает им квартиры в лизинг.

Позже Кирилл Тимошенко и Чернышов не поделили, кому хвастаться новыми мегапроектами на Форуме "Украина 30".

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли.

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