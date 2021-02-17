Гетманцев заявив, що Степанова звільнять, якщо вакцинація від COVID-19 не почнеться цього тижня

Водночас він додав, що це лише його припущення

Водночас він додав, що це лише його припущення

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Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація — міністра охорони здоров'я Максима Степанова "попросять" із посади і знайдуть того, хто буде виконувати свої обіцянки.

Про це нардеп сказав в кулуарах Ради 17 лютого, передає RegioNews з посиланням на "Ділову столицю".

Я згоден, що Міністерство охорони здоров'я не впоралося до тих термінів, про які вони говорили про вакцинацію. З іншого боку, ми маємо офіційну заяву глави МОЗ про те, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Є певні технічні перешкоди в цьому, але з деяким запізненням вакцинація розпочнеться, — зазначив Гетманцев.

На питання, що буде, якщо вакцинація не почнеться вчасно, політик відповів "знімемо міністра".

Знімемо міністра, якщо не почнеться. Що нам робити залишається? Поміняємо на ту людину, яка буде своєчасно виконувати свої зобов'язання. Я не думаю, що вакцинація 15, 20 або 22 числа є вирішальною у протидії коронавірусу. Якщо чиновник щось заявляє і обіцяє, то він, безумовно, це повинен виконувати, поза всяким сумнівом, - сказав Гетманцев.

Втім, він підкреслив, що питання звільнення Степанова не обговорюється взагалі, це лише його припущення.

Як повідомлялося раніше, нардеп Верещук заявляла, що Степанова можуть відправити у відставку через зрив вакцинації. Міністру визначили граничний термін початку вакцинації - кінець лютого.

Нагадаємо, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, найдорожчий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.

Раніше у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.