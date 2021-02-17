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17 лютого 2021, 12:32 13

Степанова можуть відправити у відставку через зрив вакцинації - Верещук

17 лютого 2021, 12:32 13
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Міністру визначили граничний термін початку вакцинації - кінець лютого
Міністру визначили граничний термін початку вакцинації - кінець лютого
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук повідомила, що у разі зриву вакцинації, міністра охорони здоров'я України Максима Степанова можуть відправити у відставку.

Як передає RegioNews, про це Верещук повідомила в коментарі "Стране".

"Ми на фракції вирішили, що ми даємо час пану міністру до кінця лютого. Ми розуміємо, що можуть бути логістичні складності, затримки рейсів і так далі. Але він обіцяв, що встигне до 15 лютого. 15 лютого минуло, а у нас проблеми з ввезенням вакцини. Як нас переконує Степанов - це незалежні від нього обставини. Ми, як фракція вважаємо, що пан Степанов буде нести персональну відповідальність після закінчення терміну, який ми йому визначили - кінець лютого", - повідомила Ірина Верещук.

Нагадаємо, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, найдорожчий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.

Раніше у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.

коронавірус вакцина Слуга народа МОЗ Максим Степанов фракція

 
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