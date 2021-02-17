Гетманцев заявил, что Степанова уволят, если вакцинация от COVID-19 не начнется на этой неделе

В то же время он добавил, что это лишь его предположение

В то же время он добавил, что это лишь его предположение

Фото из открытых источников

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что если к концу недели в Украине не начнется вакцинация — министра здравоохранения Максима Степанова "попросят" с должности и найдут того, кто будет выполнять свои обещания.

Об этом нардеп сказал в кулуарах Рады 17 февраля, передает RegioNews со ссылкой на "Деловую столицу".

Я согласен, что Министерство здравоохранения не справилось к тем срокам, о которых они говорили о вакцинации. С другой стороны, мы имеем официальное заявление главы Минздрава о том, что до конца недели вакцинация начнется. Есть определенные технические препятствия в этом, но с некоторым опозданием вакцинация начнется, — отметил Гетманцев.

На вопрос, что будет, если вакцинация не начнется вовремя, политик ответил "снимем министра".

Снимем министра, если не начнется. Что нам делать остается? Поменяем на человека, который будет своевременно выполнять свои обязательства. Я не думаю, что вакцинация 15, 20 или 22 числа является решающей в противодействии коронавирусу. Если чиновник что-то заявляет и обещает, то он, безусловно, это должен выполнять, вне всякого сомнения, - сказал Гетманцев.

Впрочем, он подчеркнул, что вопрос увольнения Степанова не обсуждается вообще, это только его предположение.

Как сообщалось ранее, нардеп Верещук заявляла, что Степанова могут отправить в отставку за срыв вакцинации. Министру определили предельный срок начала вакцинации - конец февраля.

Напомним, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой цене в мире.

Несмотря на это, самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.

Ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.