У МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося

У міністерстві заявляють, що Україна не отримає вакцини 15 лютого, як про це говорила влада

У міністерстві заявляють, що Україна не отримає вакцини 15 лютого, як про це говорила влада

Фото: із відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, чому досі не розпочалась вакцинація, початок якої раніше на 15 лютого анонсували міністр охорони здоров’я Максим Степанов та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як заявив сьогодні під час брифінгу Максим Степанов, поставки "трішечки затримуються”, передає RegioNews. Він розповів, що препарат англо-шведської компанії AstraZeneca, який закупила Україна, мають доставити 17 або 18 лютого. Я говорив, що з 15 лютого розпочнеться вакцинація. Це дата, яку я особисто називав, виходячи з поставки вакцин. Джерела постачання вакцин Pfizer COVAX трішечки затримуються. Щодо вакцини компанії AstraZeneca, згідно з контрактом з індійським інститутом Serum Institute, зараз тривають технічні моменти щодо логістики відправки вакцини. Тобто 16-17 лютого, я думаю, ми очікуємо вакцину вже в Україні”, - сказав Степанов. Як пише Telegram-канал "Легитимный”, обіцяна вакцинація з 15 лютого не почалася, а МОЗ навіть скасувало свій брифінг і видалило інформацію зі свого сайту. Наше джерело повідомляло ще 5 лютого, що швидше за все вакцинація розпочнеться не в лютому, а в березні - це знають в Офісі Президента і МОЗі, але не говорять, так як це спровокує хвилю критики. Тому обіцяють вакцину ось-ось і називають "вигадані дати" і тягнуть час”, - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 5 лютого Степанов заявив, що Вакцинацію від COVID-19 планують розпочати відразу після 15 лютого.

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