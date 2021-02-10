У НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac

Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі

Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі

Фото: з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за заявою Ради громадського контролю НАБУ, яка попросила перевірити деталі контракту на поставку китайської вакцини від коронавірусу.

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