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10 лютого 2021, 12:39 95

У НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac

10 лютого 2021, 12:39 95
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Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі
Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі
Фото: з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за заявою Ради громадського контролю НАБУ, яка попросила перевірити деталі контракту на поставку китайської вакцини від коронавірусу.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті РГК.

Так, РГК просить перевірити НАБУ, чи не було зловживань при закупівлі вакцини компанії Sinovac Biotech по 17,85 долара за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

"Цей випадок набув широкого розголосу у ЗМІ, оскільки спочатку ДП "Медичні закупівлі" розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько $3 і знаходилось на фінальному етапі процесу. Проте згодом міністр Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech. Оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі", - йдеться на сайті РГК.

Попередня кваліфікація справи - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше Державне підприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров'я.

У відповідь на це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство змінить компанію, яка буде виконувати технічну функцію по закупівлі вакцин.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що МОЗ не має конфлікту з ДП "Медичні закупівлі України" і планує передати держпідприємству всі централізовані закупівлі.

НАБУ вакцина медицина МОЗ ціна Кримінальна відповідальність

 
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