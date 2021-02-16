У НАБУ заявляють, що розслідування зловживань із вакцинами від COVID-19 не перешкодить їхній закупівлі

Слідчі просять усіх причетних до розслідування не розголошувати інформацію, бо це може зашкодити інтересам держави і суспільства

Слідчі просять усіх причетних до розслідування не розголошувати інформацію, бо це може зашкодити інтересам держави і суспільства

Фото з відкритих джерел

Факт початку досудового розслідування щодо фактів можливих зловживань під час закупівлі вакцин від COVID-19 не може створити перешкод для закупівель вакцин у постачальників.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал НАБУ.

Підставою стала відповідна заява генерального директора ДП "Медзакупівлі", відомості з якої детективи були зобов'язані та внесли до ЄРДР. У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке зазначено у зверненні. Особливо наголошуємо, що сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим паче вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації, - повідомляють у НАБУ.

Також у відомстві зазначають, що наразі детективи НАБУ не здійснювали ніяких слідчих дій, які могли би бути розцінені, як перешкоджання діяльності з закупівлі вакцин для України.

Ми обов'язково поінформуємо суспільство про результати розслідування. До того моменту просимо всіх причетних до цього розслідування осіб та організацій утримуватися від розголошення відповідної інформації. Вчиняючи інакше, ви не лише шкодите розслідуванню, розголошуючи його таємницю, а й реально можете своїми діями та коментарями спричинити шкоду інтересам держави та суспільству, - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні засідання комітетів Ради щодо скандальної "вакцинної справи" перенесли. Причина перенесення не вказується.

Нагадаємо, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, дорогий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.