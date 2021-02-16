16:37  16 лютого
Кабмін 17 лютого може знову запровадити в Україні зони карантину - Мокан
15:23  16 лютого
Смертельна пожежа у Харкові: після перевірок закрилися 36 нелегальних закладів
17:54  16 лютого
На Донбасі бойовики стріляли із мінометів та снайперської зброї, обійшлось без втрат
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2021, 21:58 65

У НАБУ заявляють, що розслідування зловживань із вакцинами від COVID-19 не перешкодить їхній закупівлі

16 лютого 2021, 21:58 65
Читайте также на русском языке
Слідчі просять усіх причетних до розслідування не розголошувати інформацію, бо це може зашкодити інтересам держави і суспільства
Слідчі просять усіх причетних до розслідування не розголошувати інформацію, бо це може зашкодити інтересам держави і суспільства
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Факт початку досудового розслідування щодо фактів можливих зловживань під час закупівлі вакцин від COVID-19 не може створити перешкод для закупівель вакцин у постачальників.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал НАБУ.

Підставою стала відповідна заява генерального директора ДП "Медзакупівлі", відомості з якої детективи були зобов'язані та внесли до ЄРДР. У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке зазначено у зверненні. Особливо наголошуємо, що сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим паче вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації, - повідомляють у НАБУ.

Також у відомстві зазначають, що наразі детективи НАБУ не здійснювали ніяких слідчих дій, які могли би бути розцінені, як перешкоджання діяльності з закупівлі вакцин для України.

Ми обов'язково поінформуємо суспільство про результати розслідування. До того моменту просимо всіх причетних до цього розслідування осіб та організацій утримуватися від розголошення відповідної інформації. Вчиняючи інакше, ви не лише шкодите розслідуванню, розголошуючи його таємницю, а й реально можете своїми діями та коментарями спричинити шкоду інтересам держави та суспільству, - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні засідання комітетів Ради щодо скандальної "вакцинної справи" перенесли. Причина перенесення не вказується.

Нагадаємо, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, дорогий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.

НАБУ вакцина розслідування МОЗ закупівля

Корупція при закупівлі вакцин: НАБУ перевірить переговори МОЗ із виробниками
16 лютого 2021, 11:00
Глава МОЗ Степанов заявив про спробу зриву вакцинації від коронавірусу
16 лютого 2021, 10:49
Степанов пообіцяв почати вакцинацію від COVID-19 до кінця тижня – Гетманцев
15 лютого 2021, 20:16
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram