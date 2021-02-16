Засідання комітетів Ради щодо скандальної "вакцинної справи" перенесли

Причина перенесення не вказується

Причина перенесення не вказується

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Спільне засідання комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики та з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, заплановане на 17 лютого, не відбудеться.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

Спільне засідання комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики та з питань, здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування перенесено на іншу дату, - повідомляється на сайті ВРУ.

Спільне засідання комітетів, на якому народні депутати повинні були обговорювати кримінальну справу НАБУ щодо ціни закупівель вакцини від COVID-19 Міністерством охорони здоров’я, мало відбутися в середу о 15 год.

Як повідомлялося 11 лютого, скандал навколо закупівлі вакцин мали розглянути зразу два комітети Ради. Можливе завищення ціни при закупівлі вакцин проти COVID-19 перевіряє НАБУ.