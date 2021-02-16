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16 лютого 2021, 12:00 6

Степанов пояснив, чому вакцинація досі не почалася

16 лютого 2021, 12:00 6
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За його словами, виникли бюрократичні труднощі з поставкою вакцин
За його словами, виникли бюрократичні труднощі з поставкою вакцин
Фото з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу компанії Pfizer мала прийти в Україну до 15 лютого. Однак виникли бюрократичні труднощі, які завадили це зробити.

Про це Максим Степанов розповів під час брифінгу, пише RegioNews.

"117 тисяч доз Pfizer від COVAX мали надійти до середини лютого. Що стосується COVAX виникли певні бюрократичні труднощі, які не залежать від України. Я хочу наголосити, в черзі стоять всі країни світу", - сказав голова МОЗ.

Раніше глава МОЗ Степанов заявив про спробу зриву вакцинації від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина міністр Міністерство

 
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