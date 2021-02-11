Вітренко розповів, за рахунок чого Україна поповнює дефіцит вугілля

Є державні шахти і є поставки

Є державні шахти і є поставки

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Дефіцит вугілля, який склався на складах ТЕС у поточному опалювальному періоді, Україна на сьогодні заповнює за рахунок власного видобутку, а також - закупок вугілля в Казахстані.

Про це в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Зараз поповнюються запаси українським вугіллям. ДТЕК видобуває вугілля, є державні шахти, вони наповну працюють. Є також поставки вугілля з Казахстану. Українське вугілля плюс казахстанське вугілля, - зазначив Вітренко.

Як повідомлялося у січні, запаси вугілля на українських ТЕС досягли рекордного мінімуму. Вони вже не гарантують енергетичну безпеку.

А вже за перший тиждень лютого запаси вугілля на складах ТЕС знизилися на 12%. Зараз вони становлять трохи більше половини від мінімально необхідних обсягів.