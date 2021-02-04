В Міненерго анонсували інтеграцію енергосистеми України з європейською

Це може трапитися навіть раніше 2023 року, як планувалося донині

Це може трапитися навіть раніше 2023 року, як планувалося донині

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Глава Міненерго наголосив на необхідності інтеграції енергосистеми України з європейською, допустивши, що це може відбутися раніше 2023 року.

Про це в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив під час презентації Національної економічної стратегії-2030 у галузях енергетики, видобувної галузі та сфері захисту довкілля, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Юрій Вітренко наголосив на необхідності інтеграції енергосистеми України з європейською, допустивши, що це може відбутися раніше 2023 року, як це планується нині.

За словами глави Міненерго, інтеграція з європейським ринком - "це інтеграція з ліквідним ринком з чесними правилами й ефективною конкуренцією, яких прагне Україна".

Чесно скажу, без такої інтеграції нам не досягти того рівня конкуренції, якого ми прагнемо, оскільки та концентрація, яку ми бачимо на ринку, і цілісність гравців навряд чи дає змогу на це розраховувати, - зазначив він.

Також він зазначив, що Україна має перейти на використання ядерного палива зі США, замінивши ним паливо з Російської Федерації.

Ми маємо перейти на постачання ядерного палива зі США замість палива з Росії, - сказав Вітренко.

Як повідомлялося раніше, незважаючи на дві провальні спроби проголосувати за перехід Вітренка зі статусу в.о. на міністра, Вітренко продовжує виконувати обов’язки міністра.

Більше того, проголосувати за Вітренка втретє Рада може вже на початку наступного тижня.