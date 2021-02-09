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09 лютого 2021, 19:51 5

Запаси вугілля на складах ТЕС за перший тиждень лютого знизилися на 12%

09 лютого 2021, 19:51 5
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Зараз вони становлять трохи більше половини від мінімально необхідних обсягів
Зараз вони становлять трохи більше половини від мінімально необхідних обсягів
Фото з відкритих джерел
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Запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій (ТЕС) у лютому далі знижуються і станом на 8 лютого становлять трохи більше ніж половину (57%) від мінімально необхідних обсягів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт НЕК "Укренерго".

За даними НЕК, за перший тиждень лютого запаси вугілля всіх марок знизилися на 12% порівняно з початком поточного місяця - з 436,8 тис. тонн до 384,4 тис. тонн.

У НЕК уточнили, що на кінець тижня порівняно з його початком запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн). З початку листопада запаси газового вугілля знизилися у 8,9 раза (до 240 тис. тонн), антрацитового - у 2,5 раза (до 144,4 тис. тонн).

Майже половина запасів - 188 тис. тонн – і далі залишається на Луганській і Слов'янській ТЕС. За даними на вечір 9 лютого ЛуТЕС працює трьома блоками потужністю близько 400 МВт (менше ніж 10% від усієї потужності ТЕС, що працює), СлТЕС перебуває в ремонті з середини січня.

За даними НЕК, виробництво ТЕС за тиждень збільшилося на 5,1%, сягнувши 0,96 млрд кВт-год, а їхня частка в загальному виробництві зросла з 29% до 30%.

При цьому ГЕС виробили на 27% більше за показник на початок місяця, що становило 165,7 млн кВт-год. Це на 49% більше за прогнозний баланс.

За підсумками тижня виробництво АЕС не змінилося і становило 1,6 млрд кВт-год, на їхню частку припала, як і попереднього тижня, половина виробленої електроенергії. У роботі перебувають 10 із 15 енергоблоків, базове навантаження становить 9,6 ГВт.

Як повідомлялося раніше, 25 січня запаси вугілля на українських ТЕС досягли рекордного мінімуму. Вони вже не гарантують енергетичну безпеку.

вугілля Укрэнерго АЕС енергетика ТЕЦ

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