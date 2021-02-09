Запаси вугілля на складах ТЕС за перший тиждень лютого знизилися на 12%

Зараз вони становлять трохи більше половини від мінімально необхідних обсягів

Зараз вони становлять трохи більше половини від мінімально необхідних обсягів

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Запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій (ТЕС) у лютому далі знижуються і станом на 8 лютого становлять трохи більше ніж половину (57%) від мінімально необхідних обсягів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт НЕК "Укренерго".

За даними НЕК, за перший тиждень лютого запаси вугілля всіх марок знизилися на 12% порівняно з початком поточного місяця - з 436,8 тис. тонн до 384,4 тис. тонн.

У НЕК уточнили, що на кінець тижня порівняно з його початком запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн). З початку листопада запаси газового вугілля знизилися у 8,9 раза (до 240 тис. тонн), антрацитового - у 2,5 раза (до 144,4 тис. тонн).

Майже половина запасів - 188 тис. тонн – і далі залишається на Луганській і Слов'янській ТЕС. За даними на вечір 9 лютого ЛуТЕС працює трьома блоками потужністю близько 400 МВт (менше ніж 10% від усієї потужності ТЕС, що працює), СлТЕС перебуває в ремонті з середини січня.

За даними НЕК, виробництво ТЕС за тиждень збільшилося на 5,1%, сягнувши 0,96 млрд кВт-год, а їхня частка в загальному виробництві зросла з 29% до 30%.

При цьому ГЕС виробили на 27% більше за показник на початок місяця, що становило 165,7 млн кВт-год. Це на 49% більше за прогнозний баланс.

За підсумками тижня виробництво АЕС не змінилося і становило 1,6 млрд кВт-год, на їхню частку припала, як і попереднього тижня, половина виробленої електроенергії. У роботі перебувають 10 із 15 енергоблоків, базове навантаження становить 9,6 ГВт.

Як повідомлялося раніше, 25 січня запаси вугілля на українських ТЕС досягли рекордного мінімуму. Вони вже не гарантують енергетичну безпеку.