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11 февраля 2021, 19:20 107

Витренко рассказал, за счет чего Украина восполняет дефицит угля

11 февраля 2021, 19:20 107
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Есть государственные шахты и есть поставки
Есть государственные шахты и есть поставки
Фото из открытых источников
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Дефицит угля, который сложился на складах ТЭС в текущем отопительном периоде, Украина на сегодня заполняет за счет собственной добычи, а также - закупок угля в Казахстане.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сейчас пополняются запасы украинским углем. ДТЭК добывает уголь, есть государственные шахты, они вовсю работают. Есть также поставки угля из Казахстана. Украинский уголь плюс казахстанский уголь, - отметил Витренко.

Как сообщалось в январе, запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума. Они уже не гарантируют энергетическую безопасность.

А уже за первую неделю февраля запасы угля на складах ТЭС снизились на 12%. Сейчас они составляют чуть более половины от минимально необходимых объемов.

уголь ТЭЦ Юрий Витренко шахта Казахстан

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