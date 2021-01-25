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25 січня 2021, 20:01 6

Запаси вугілля на українських ТЕС досягли рекордного мінімуму

25 січня 2021, 20:01 6
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Вони вже не гарантують енергетичну безпеку
Вони вже не гарантують енергетичну безпеку
Фото з відкритих джерел
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Запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій станом на 25 січня склали 455 тис. тонн, що є історичним мінімумом, і не гарантують енергетичну безпеку країни.

Це констатував директор з управління ОЕС України - головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко на засіданні НКРЕКП у понеділок, передає RegioNews.

Збалансуватися можна буде або при переході на спалювання природного газу або за рахунок відключення споживачів.

На жаль, склади вугільних електростанцій спрацьовані до рівня, який, напевно, є найнижчим за весь період незалежності України. Станом на 25 січня на складах ТЕС знаходиться 455 тис. тонн вугілля, з них антрацитової групи 163 тис. тонн і газової групи 291 тис. тонн. Хочу звернути увагу, що половина цього вугілля зосереджена на двох станціях: 116 тис. тонн антрациту на Луганській ТЕС і 105 тис. тонн на Слов'янській ТЕС, яка, як ви знаєте, не працює. Залишилося на всіх інших станціях 220 тис. тонн, яких абсолютно недостатньо для гарантування енергетичної безпеки країни, - сказав Віталій Зайченко.

За його словами, активні запаси вугілля нижче гарантованих на 522 тис. тонн - на 51 тис. тонн з антрациту і на 471 тис. тонн - з газового вугілля.

Як повідомив головний диспетчер "Укренерго", українську енергосистему в минулий морозний тиждень вдалося збалансувати завдяки нарощуванню імпорту електроенергії з Білорусі.

За даними НЕК "Укренерго", білоруський імпорт в період з 18 до 24 січня збільшився з 6,3 до 9,4 млн кВт-год на добу.

Наразі подальшому нарощуванню імпорту з Білорусі перешкоджає недостатня пропускна здатність між енергосистемами двох країн, яка становить 900 МВт за поточної потреби України в імпорті на рівні 1,5 ГВт.

Без достатніх поставок вугілля збалансуватися можна буде або при переході на спалювання природного газу або за рахунок відключення споживачів, - наголосив Зайченко.

Як повідомлялося, 19 січня в "Укренерго" повідомили про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС.

Наступного дня Кабмін за дорученням президента ухвалив рішення контролювати найбільші об'єкти енергетики в Україні.

Також було вирішено на п'яти великих енергокомпаніях провести перевірки через брак вугілля.

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