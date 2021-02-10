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10 лютого 2021, 16:54 3

На Запорізькій ТЕС сталася вже третя аварія, зупинили енергоблок

10 лютого 2021, 16:54 3
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Після ремонтних робіт енергоблок буде готовий включитися в мережу
Після ремонтних робіт енергоблок буде готовий включитися в мережу
Фото: із відкритих джерел
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На Запорізькій ТЕС вночі 10 лютого через "негативну динаміку" аварійно вимкнули один з енергоблоків. Його вивели у ремонт через свищ у котлі.

Про це повідомляє ДТЕК Запорізька ТЕС, передає RegioNews.

Сьогодні вночі Запорізька ТЕС була змушена вивести в ремонт енергоблок №3 для усунення свища в топці котла. Такий недолік в роботі обладнання - нерідке явище для теплової генерації. Його усунення було тимчасово неможливим, оскільки потужність цього енергоблоку балансувала енергосистему”, - йдеться в повідомленні.

У ТЕС додали, що були змушені вивести енергоблок в ремонт зараз, щоб запобігти більш серйозні пошкодження.

Енергетики вже приступили до ремонтних робіт і по їх завершенню енергоблок готовий буде включитися в мережу. Відключення блоку не вплинуло на енергозабезпечення та водопостачання регіону і міста”, - додали в ДТЕК.

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.

Згодом голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі. Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання.

електроенергія аварія Енергодар ТЕЦ Запорізька область

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