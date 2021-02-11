Звинувачення МОЗ у провалі закупівель - "необгрунтовані, неправдиві та маніпулятивні", - ДП "Медзакупівлі"

Держпідприємство відреагувало на звинувачення міністерства

Держпідприємство відреагувало на звинувачення міністерства

Фото з відкритих джерел

У держпідприємстві стверджують, що саме МОЗ протягом минулого року створило умови, що наразили на небезпеку зриву закупівель усього переліку номенклатури лікарських засобів та медвиробів.

Про це повідомило ДП "Медзакупівлі" на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

У ДП "Медзакупівлі" назвали заяви МОЗ необгрунтованими та упередженими, і очікують зовнішнього аудиту закупівель 2020 року з боку Рахункової палати України.

Необґрунтованість та упередженість таких заяв з боку Міністерства свідчать про небажання керівництва МОЗу брати відповідальність за власну бездіяльність. Адже саме МОЗ протягом минулого року створило умови, що наразили на небезпеку зриву закупівель усього переліку номенклатури лікарських засобів та медичних виробів. Невдовзі має розпочатись зовнішній аудит закупівель 2020 року з боку Рахункова палата України. Об'єктами такої перевірки стануть і Міністерство, і ДП МЗУ. Ми сподіваємося, що аудит у межах парламентського контролю дасть неупереджену оцінку закупівельного процесу минулого року, - заявили в ДП.

"Медзакупівлі" додали, що оприлюднили звіт про весь перебіг закупівель у 2020 році, з яким може ознайомитися кожен охочий.

Заяву МОЗ про провал закупівель з причин, пов'язаних із ДП МЗУ, в ДП назвали необгрунтованою, неправдивою та маніпулятивною, звинувативши навзаєм МОЗ у "зволіканні, нерозумінні процесів, саботажі, намаганні виконувати невластиві функції, невмінні працювати з даними та звітністю". Зокрема, зауважили, що Необхідні документи, що дозволяють розпочати закупівлі, МОЗ надало із значною затримкою. Також урядова постанова №478, відповідно до якої ДП МЗУ мало погоджувати з МОЗ усі технічні, якісні та інші характеристики товарів до закупівлі, затримала оголошення тендерів у середньому на місяць і довше.

У 2020 році ми досягли показника у 80% виконаних і рекордно ефективних закупівель з загальною економією з усіх закупівель у 2,95 млрд грн коштів платників податків. У тому числі нам вдалося заощадити 148,7 млн грн на закупівлях "швидких" та знизити вартість комп’ютерних томографів на 163,1 млн грн від початкової ціни, з якою постачальники вийшли на тендери, - додали в ДП.

Сьогоднішній ранковий брифінг Міністерство охорони здоров'я України стосувався роботи ДП "Медичні закупівлі України”.... Posted by Медичні закупівлі України on Thursday, February 11, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у МОЗ звинуватили ДП "Медзакупівлі" у зриві придбання життєво важливих препаратів. Мова йде про втрату майже 1 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що глава "Медзакупівель" заявив, що Степанов перевищив повноваження і завадив Україні отримати вакцину дешевше. Міністр самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19.

Пізніше, 21 січня Степанов заявив, що конфлікту з ДП "Медзакупівлі" у МОЗ немає. Міністр планує провести реорганізацію і наповнити "Медзакупки" новими функціями.

Але вже на наступний день у МОЗ захотіли покарати керівника ДП "Медичні закупівлі": склали дві скарги. У держпідприємстві переконані, що мотив таких дій полягає в "створенні тиску на закупівельне агентство".

Вчора, 10 лютого, у НАБУ відкрили справу стосовно постачання китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна повинна заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є найвищою ціною у світі.

Степанов відреагував на розслідування НАБУ по закупівлі вакцин. Міністр висловив готовність сприяти розслідуванню НАБУ.