Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків

Найбільша кількість нових випадків - в Івано-Франківській та Вінницькій областях

Найбільша кількість нових випадків - в Івано-Франківській та Вінницькій областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 10 лютого діагноз COVID-19 встановили 5 039 людям, зафіксовано 124 летальних випадки, госпіталізували 1784 хворих, 6568 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5039 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 11 лютого. Серед захворілих - 277 дітей і 281 медпрацівник", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у місті Київ (335).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 258 094 особи;

одужало - 1 098 944 особи;

летальних результатів - 24 058;

проведено ПЛР-тестів - 6 474 315.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 3409 осіб.