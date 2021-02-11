Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
Найбільша кількість нових випадків - в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Найбільша кількість нових випадків - в Івано-Франківській та Вінницькій областях
В Україні за 10 лютого діагноз COVID-19 встановили 5 039 людям, зафіксовано 124 летальних випадки, госпіталізували 1784 хворих, 6568 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
5039 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 11 лютого. Серед захворілих - 277 дітей і 281 медпрацівник", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у місті Київ (335).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 258 094 особи;
- одужало - 1 098 944 особи;
- летальних результатів - 24 058;
- проведено ПЛР-тестів - 6 474 315.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 3409 осіб.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87