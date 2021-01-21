Конфлікту з ДП "Медзакупівлі" у МОЗ немає - Степанов

Міністр планує провести реорганізацію і наповнити "Медзакупівлі" новими функціями

Міністр планує провести реорганізацію і наповнити "Медзакупівлі" новими функціями

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що МОЗ не має конфлікту з ДП "Медичні закупівлі України" і планує передати держпідприємству всі централізовані закупівлі.

Як передає RegioNews, про це міністр повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що мета МОЗ - щоб до держпідприємства перейшли всі проведені міністерством централізовані закупівлі, в тому числі ті, які зараз проводяться через міжнародні організації.

Степанов зазначив, що, отримавши статус центральної закупівельної організації, ДП "Медзакупівлі" мають стати майданчиком, через який свої закупівлі можуть здійснювати окремі лікувальні установи різних форм власності.

Щоб "Медзакупівлі" перетворилося на повноцінну організацію, ми плануємо приєднати до нього ряд підприємств, які знаходяться в системі МОЗ, щоб у них була своя логістика, свої склади. Моя позиція як міністра, полягає в необхідності провести реорганізацію, наповнити ДП "Медичні закупівлі України" новими функціями", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Державне підприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров’я.

У відповідь на це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство змінить компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин.