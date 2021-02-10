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10 лютого 2021, 21:12 8

Кабмін заборонив російську вакцину проти коронавірусу

10 лютого 2021, 21:12 8
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Постановою КМУ затверджено Порядок державної реєстрації вакцин від COVID-19
Постановою КМУ затверджено Порядок державної реєстрації вакцин від COVID-19
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів заборонив реєструвати і використовувати російську вакцину проти коронавірусу на території України.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів, опублікованій на Урядовому порталі, передає RegioNews.

У постанові зазначають, що реєструвати вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, спрямовані на боротьбу з COVID-19, які розроблені чи виготовлені на території Росії, забороняється.

…реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, забороняється, - йдеться в постанові.

Постачання та перевірка вакцини інших виробників регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX.

Контроль щодо цих вакцин для екстреного медичного застосування, їхньої якості та постачання здійснює ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України".

Як повідомлялося, 21 січня депутати різних фракцій закликали заборонити реєстрацію російської вакцини від COVID-19.

Згодом, 29 січня Степанов заявив, що російську вакцину "Супутник V" не реєструватимуть в Україні. Міністр закликав не слухати заяви політиків щодо зриву кампанії з вакцинації від COVID-19.

8 лютого це підтвердив Президент, заявивши, що російську вакцину "Супутник V" Україна не закуповуватиме: підтверджень ефективності російської вакцини не існує.

Кабмін РФ вакцина COVID-19 Постанова

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