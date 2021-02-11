Обвинения Минздрава в провале закупок - "необоснованные, ложные и манипулятивные", - ГП "Медзакупки"

Госпредприятие отреагировало на обвинения министерства

Госпредприятие отреагировало на обвинения министерства

Фото из открытых источников

В госпредприятии утверждают, что именно Минздрав в течение прошлого года создал условия, наразившие на опасность срыва закупок всего перечня номенклатуры лекарственных средств и медизделий.

Об этом сообщило ГП "Медзакупки" на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В ГП "Медзакупки" назвали заявления Минздрава необоснованными и предвзятыми, и ожидают внешнего аудита закупок 2020 года со стороны Счетной палаты Украины.

Необоснованность и предвзятость таких заявлений со стороны Министерства свидетельствуют о нежелании руководства Минздрава брать ответственность за собственную бездеятельность. Ведь именно Минздрав в течение прошлого года создал условия, наразившие на опасность срыва закупок всего перечня номенклатуры лекарственных средств и медицинских изделий. Вскоре должен начаться внешний аудит закупок 2020 года со стороны Счетной палаты Украины. Объектами проверки станут и Министерство, и ГП МЗУ. Мы надеемся, что аудит в рамках парламентского контроля даст беспристрастную оценку закупочного процесса прошлого года, - заявили в ГП.

"Медзакупки" добавили, что обнародовали отчет о всём ходе закупок в 2020 году, с которым может ознакомиться каждый желающий.

Заявление Минздрава о провале закупок по причинам, связанным с ГП МЗУ , в ГП назвали необоснованным, неправдивым и манипулятивным, обвинив в ответ Минздрав в "затягивании, непонимании процессов, саботаже, попытках выполнять несвойственные функции, неумении работать с данными и отчетностью". В частности, отметили, что необходимые документы, позволяющие начать закупки, Минздрав предоставил со значительной задержкой. Также правительственное постановление №478, согласно которому ГП МЗУ украины должно согласовывать с Минздравом все технические, качественные и другие характеристики товаров до закупки, задержало объявление тендеров в среднем на месяц и дольше.

В 2020 году мы достигли показателя в 80% выполненных и рекордно эффективных закупок с общей экономией из всех закупок в 2,95 млрд грн средств налогоплательщиков. В том числе нам удалось сэкономить 148,7 млн грн на закупках "скорых" и снизить стоимость компьютерных томографов на 163,1 млн грн от первоначальной цены, по которой поставщики вышли на тендеры, - добавили в ГП.

Сьогоднішній ранковий брифінг Міністерство охорони здоров'я України стосувався роботи ДП "Медичні закупівлі України”.... Posted by Медичні закупівлі України on Thursday, February 11, 2021

Как сообщалось, сегодня в Минздраве обвинили ГП "Медзакупки" в срыве приобретения жизненно важных препаратов. Речь идет о потере почти 1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что глава "Медзакупок" заявил, что Степанов превысил полномочия и помешал Украине получить вакцину дешевле. Министр самостоятельно определил поставщика вакцины от COVID-19.

Позже, 21 января Степанов заявил, что конфликта с ГП "Медзакупки" у Минздрава нет. Министр планирует провести реорганизацию и наполнить "Медзакупки" новыми функциями.

Но уже на следующий день в Минздраве захотели наказать руководителя ГП "Медицинские закупки": составили две жалобы. В госпредприятии убеждены, что мотив таких действий заключается в создании давления на закупочнуе агентство".

Вчера, 10 февраля, в НАБУ открыли дело в отношении поставок китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является самой высокой ценой в мире.

Степанов отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцин. Министр выразил готовность содействовать расследованию НАБУ.