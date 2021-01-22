У МОЗ хочуть покарати керівника ДП "Медичні закупівлі": склали дві скарги

У держпідприємстві переконані, що мотив таких дій полягає в "створенні тиску на закупівельну агенцію"

У держпідприємстві переконані, що мотив таких дій полягає в "створенні тиску на закупівельну агенцію"

Фото: з відкритих джерел

Фінансово-економічний департамент Міністерства охорони здоров'я України склав дві скарги на генерального директора ДП "Медичні закупівлі" Арсена Жумаділова і просить притягнути його до відповідальності.

Як передає RegioNews, про це повідомили ДП "Медзакупки" у коментарі "Українській правді".

Генеральний директор ДП "Медзакупівлі України" Арсен Жумаділов надав інформацію щодо двох службових записок, які були підготовлені фінансово-економічним департаментом Міністерства охорони здоров’я Україн. "У службових записках ідеться про буцімто грубі порушення генеральним директором свого контракту та пропонується його притягнення до дисциплінарної відповідальності

Одна записка стосується процедури закупівлі медичного препарату. А інша – трьох судових позовів ДП "Медичні закупівлі" до Антимонопольного комітету щодо відкритих торгів на закупівлю ангіографів", - повідомляє видання.

У "Медзакупівлях" заявили, що дані, викладені у службових записках, є безпідставними оціночними судженнями, і що працівники МОЗ неправильно тлумачать норми закону.

Мотив таких дій МОЗ полягає у створенні тиску на закупівельну агенцію та персонально на її генерального директора", - переконані в ДП.

Зазначається, що "необґрунтовані та упереджені дії МОЗ щодо ДП можуть завдати шкоду репутації закупівельної інституції та спричинити втрату тих здобутків, яких вдалося досягнути у 2020 році".

Нагадаємо, раніше Державне підприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров'я.

У відповідь на це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство змінить компанію, яка буде виконувати технічну функцію по закупівлі вакцин.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що МОЗ не має конфлікту з ДП "Медичні закупівлі України" і планує передати держпідприємству всі централізовані закупівлі.