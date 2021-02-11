У МОЗ звинуватили ДП "Медзакупки" у зриві придбання життєво важливих препаратів

Мова йде про втрату майже 1 млрд грн

Мова йде про втрату майже 1 млрд грн

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У Міністерстві охорони здоров'я назвали численні факти зривів закупівель лікарських засобів, які допустило держпідприємство "Медичні закупівлі України".

Про це повідомила на брифінгу заступник глави міністерства Світлана Шаталова, передає RegioNews.

Йдеться про втрату майже 1 мільярда гривень та залишення тисяч українців без ліків.

У той же час в МОЗ стверджують, що знайшли рішення, як компенсувати дефіцит, що виник у результаті "безвідповідальної роботи ДП".

Вважаємо, що відповідальним за колосальні втрати в 949,7 млн. грн є керівник "Медичних закупівель "Арсен Жумадилов. Загалом МОЗ визнав роботу ДП в 2020 році неефективною... З доведених 483 позицій, які підприємство повинно було закупити, 108 не було здійснено – тобто зірвано, – заявила вона.

За словами Шаталової, йдеться про потреби в 964 млн грн, на які ДП має закупити вакцини проти коронавірусу. Також про зрив придбання життєво важливих препаратів, зокрема, для людей, лікування хвороб яких має бути безперервним – дитячої онкології та серцево-судинних захворювань.

Крім зазначених незакуплених позицій, підприємство не змогло вчасно здійснити фінансові операції за укладеними контрактами:

на 163,6 млн грн – за напрямом антиретровірусна терапія, чим поставлено під загрозу безперервність лікування 117 тисяч пацієнтів з ВІЛ;

на 105,5 млн грн – серцево-судинні захворювання;

більше 60 млн грн – доросла онкологія;

за напрямками дитяча онкологія, розсіяний склероз, ДЦП, ідіопатична сімейна дистонія.

Але МОЗ вдалося знайти рішення, як забезпечити українців необхідними ліками, тому хвилюватися не потрібно, – підкреслила Шаталова.

За її словами, кошти будуть залучені з рахунків міжнародних організацій, які залишилися внаслідок економії по бюджетах попередніх років.

Як повідомлялося раніше, глава "Медзакупок" заявив, що Степанов перевищив повноваження і завадив Україні отримати вакцину дешевше. Міністр самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19.

Пізніше, 21 січня Степанов заявив, що конфлікту з ДП "Медзакупки" у МОЗ немає. Міністр планує провести реорганізацію і наповнити "Медзакупки" новими функціями.

Але вже на наступний день у МОЗ захотіли покарати керівника ДП "Медичні закупівлі": склали дві скарги. У держпідприємстві переконані, що мотив таких дій полягає в "створенні тиску на закупівельну агентство".

Вчора, 10 лютого, у НАБУ відкрили справу стосовно постачання китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна повинна заплатити за 17,85 долара за дозу вакцини, що є найвищою ціною у світі.

Степанов відреагував на розслідування НАБУ по закупівлі вакцин. Міністр висловив готовність сприяти розслідуванню НАБУ.