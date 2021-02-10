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10 лютого 2021, 22:01 521

Степанов відреагував на розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин

10 лютого 2021, 22:01 521
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Міністр висловив готовність сприяти розслідуванню НАБУ
Міністр висловив готовність сприяти розслідуванню НАБУ
Фото з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ веде прозору політику щодо закупівлі вакцин від коронавірусу.

Про це Максим Степанов сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Таким чином міністр прокоментував інформацію, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування стосовно закупівлі вакцин через посередника.

Щоб щось думати, треба розуміти, що саме вони розслідують. Я можу спиратися лише на ті заяви, які були від правоохоронних органів. Тому в них це треба запитувати. Я можу лише сказати, що ми ведемо прозору політику, і будь-які контракти, які укладаються для забезпечення України вакциною, укладаються абсолютно прозоро, транспарентно – безпосередньо з виробниками вакцин. Тому більше нема чого додати щодо закупівлі вакцин, де в нас є шалений попит у світі. І зрозуміло, що весь світ знаходиться в тій ситуації, коли вони купують ті вакцини, де є можливість безпосередньо домовитись з виробником, - сказав міністр.

Він зазначив, що в кожного виробника вакцин є "своя ціна на свій продукт".

Єдине, що можу вам сказати, що ті пропозиції, які надходили в МОЗ у результаті перемовин, – там ціни різняться від 5 доларів до 33,9 долара за вакцину. Щоб ви розуміли, що є різні ціни в різних виробників, - пояснив Степанов.

На уточнююче запитання, чи є він фігурантом у справі НАБУ, глава МОЗ відповів:

Чого це я маю бути якимось фігурантом якоїсь справи? Треба в НАБУ запитувати. Щобільше, ми максимально зацікавлені, особливо я зацікавлений, тому що це така річ, яка кидає тінь на міністерство. Тому я зацікавлений у максимально швидкому розслідуванні. Зі свого боку можу сказати, що при будь-якому запиті від правоохоронного органу до нас щодо якихось документів – всі документи будуть надані миттєво.

Як повідомлялося, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, найдорожчий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.

НАБУ вакцина розслідування МОЗ Максим Степанов

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