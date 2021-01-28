Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра

Он выразил благодарность за "очень ценный опыт чиновника" в должности и.о. министра энергетики

Он выразил благодарность за "очень ценный опыт чиновника" в должности и.о. министра энергетики

Фото: из открытых источников

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, назначение которого на должность министра энергетики сегодня, 28 января во второй раз провалила Верховная Рада, сделал заявление, из которого следует, что он больше не будет претендовать на эту должность.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Меня пригласили помочь. У меня были совсем другие личные планы. Я понимал глубину проблем и отсутствие решений, которые бы всех удовлетворяли. Я осознавал политические риски. Я понимал, сколько грязи на меня вильеться. Но я понимал ответственность перед страной", - написал Витренко.

Он также объяснил свои мотивы, почему согласился принять предложение возглавить министерство энергетики.

Я просто понимал, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему я отказался занять столь ответственный пост и помочь стране в такое сложное для нее время. Поэтому я честно попытался. И мне не стыдно отчитываться за то, что я смог сделать за месяц, при этом с очень ограниченными полномочиями", - добавил Витренко.

Он отметил, что для него это была возможность "получить очень ценный опыт чиновника" и поблагодарил всех, кто его поддержал.

Напомним, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. "За" проголосовали лишь 204 народных депутатов при 226 минимально необходимых. Позже стало известно, кто из "слуг народа" не голосовал за назначение Витренко министром.

19 января Витренко заверил, что вернется в бизнес, если его снова не назначат министром энергетики.

Нардеп Железняк 28 января сообщил о назначении Витренко: комитет будет заседать в 12, в сессионном зале обсудят сегодня. Нардеп считает, что голосов хватит.

27 января и. о. главы Минэнерго Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что 17 декабря депутаты провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером.

А уже 21 декабря правительство назначил Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики.