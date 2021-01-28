Шмигаль бачить майбутні економічні розслідування "без корупції та "маски-шоу"

Прем’єр відреагував на ухвалення Радою закону про Бюро економічної безпеки

Прем’єр відреагував на ухвалення Радою закону про Бюро економічної безпеки

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль схвально відгукнувся про ухвалення Верховною радою закону про Бюро економічної безпеки.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Він заявив, що вітає ухвалення Верховною Радою закону про Бюро економічної безпеки і додав, що це визначна подія і Україна робить черговий крок до Європи та цивілізованого світу.

Податкова міліція відходить у минуле, а на її місці з’явиться новий аналітичний орган, який займатиметься розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та "маски-шоу", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки. Закон розділяє сервісну і правоохоронну функції податкової служби, ліквідує податкову міліцію і прописує створення Бюро економічної безпеки.