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22 января 2021, 18:51 56

Глава Черновицкой ОГА о тарифах: "Сейчас причин выходить на протесты нет"

22 января 2021, 18:51 56
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Сергей Осачук обратился к буковинцам
Сергей Осачук обратился к буковинцам
Фото с сайта Черновицкой ОГА
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Председатель Черновицкой облгосадминистрации ОГА считает, что просьбы людей в правительстве услышали и с февраля снизили цену на газ, поэтому советует людям выбирать того поставщика газа, который им подходит.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук обратился к буковинцам с просьбой не выходить на так называемые "тарифные протесты". Он считает, что просьбы людей в правительстве услышали и с февраля снизили цену на газ. Поэтому теперь буковинцам нужно грамотно выбирать поставщика.

Я так же, как и все, в январе получил платежку с высоченной цене на газ. Поэтому с первых дней 2021 года обращался по этому поводу к Правительству, принимал участие в рабочих совещаниях с Офисом Президента, чтобы донести до центральных органов власти обеспокоенность буковинцев. Выход был найден – с февраля цена снижена до 6,99 грн. Нас услышали! Поэтому сейчас причин выходить на протесты, требовать чего-то большего, думаю, нет, - заявил Сергей Осачук.

Он считает, что "сейчас мяч на нашей стороне поля" и советует "выбрать того поставщика газа, цена которого вам подходит". Ведь у нас нет монопольного поставщика газа в Украине. Есть десятки компаний, которые это осуществляют.

Сергей Осачук также призвал серьезнее относиться к предложению платить за зимний газ летом.

Нам предлагали заплатить за зимний газ в июле-августе, когда цена была 5 грн. Но тогда мы всерьез это предложение не рассматривали, а теперь были поражены резким скачком цены. Советую не пренебрегать таким предложением, - отметил председатель ОГА.

Как сообщалось, сегодня буковинцы продолжили тарифный протест: в трех населенных пунктах Черновицкой области перекрыли трассы.

Ранее, 13 января, председателя ОТГ Буковины и депутаты облсовета просили правительство снизить тарифы. Они подготовили соответствующее обращение.

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