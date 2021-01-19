Депутати Закарпатської облради підтримали звернення до центральної влади щодо тарифів
Депутати облради більшістю голосів прийняли рішення звернутися до Кабміну та президента України
Депутати облради більшістю голосів прийняли рішення звернутися до Кабміну та президента України
Сьогодні, 19 січня, на засіданні Закарпатської облради депутати більшістю голосів прийняли рішення звернутися до уряду та президента з приводу законності формування тарифів на електроенергію та газ.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зокрема, депутати просять президента, Верховну Раду та Кабмін про зниження ціни на газ, обмежити права монополістів у газопостачання та енергетиці. Прив’язати плату за газопостачання та газотранспортування до реалій. Також контроль за виконанням покласти на спеціальну комісію облради.
Раніше повідомлялось, що на Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області.
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